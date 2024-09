Nardò, l’addio al celibato finisce male. Lo sposo si spoglia nudo e viene linciato dalla folla

Video dalla rete

La sera di venerdì 13 settembre a Nardò, in Salento, piove e i locali sono pieni di giovani. In uno di questi c’è anche un gruppo di ragazzi che festeggiano un addio al celibato. Complice qualche bicchiere di troppo, forse per scommessa, il futuro sposo australiano esce dal locale e si spoglia nudo, in pieno centro storico. Qui viene intercettato da un gruppo di ragazzi che lo picchia e lo fa finire all’ospedale. In molti hanno assistito alla scena e ripreso con i telefonini le immagini che poi sono finite sui social.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA