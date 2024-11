Nasce la Fondazione Giulia Cecchettin, il padre Gino: «Da una tragedia qualcosa di buono»

Video dalla rete

(LaPresse) Alla Camera dei Deputati nasce la Fondazione Giulia Cecchettin per combattere la violenza e la discriminazione di genere. La presentazione nella Sala della Regina di Montecitorio a un anno dal femminicidio di Giulia Cecchettin, uccisa dall’ex fidanzato. A ricordare la ragazza il padre, Gino Cecchettin: «A distanza di un anno da una tragedia nasce qualcosa. Questo è anche un segno di resilienza con cui affrontiamo la vita. Alle volte bisogna far nascere qualcosa di bello senza farsi prendere dall’odio e dai sentimenti negativi». Tra i relatori in sala anche la ministra della Natalità, della Famiglia e delle Pari opportunità Eugenia Roccella, il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha invece inviato un video-messaggio. Ad aprire la presentazione il vicepresidente della Camera Giorgio Mulé. Non solo la politica ma anche il mondo dello sport è presente per il lancio dell’iniziativa. Testimonial d’eccezione la campionessa di nuoto Federica Pellegrini.

