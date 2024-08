Nascondeva 8 milioni di euro in contanti in un caveau nascosto dietro un armadio: maxi sequestro a un medico in provincia di Napoli

Video dalla rete

(LaPresse) – Nella sua abitazione a Santa Maria la Carità, in un locale nascosto dietro un armadio e adibito a caveau, un medico nascondeva quasi 8 milioni di euro in contanti. Il professionista – che esercitava a Pompei – non ha giustificato la provenienza del denaro trovato dalla Guardia di finanza. Il denaro era per lo più suddiviso in mazzette da 20, 50, 100 e 200 euro e avvolte in buste riportanti varie annotazioni. I soldi sono stati sequestrati dai finanzieri. Il sequestro preventivo del denaro contante è stato successivamente convalidato dal gip del Tribunale oplontino, considerata la presunta provenienza illecita dello stesso. Si indaga per i reati di truffa aggravata ai danni dello Stato e ricettazione.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA