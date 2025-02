Nataly Quintanilla, ecco il video che inchioda il compagno: Pablo Gonzales trascina un pesante borsone davanti all’abitazione

Video dalla rete

Il video che inchioda Pablo Gonzalez, il compagno di Nataly, la baby sitter sparita nel nulla a Milano. Nel video delle telecamere di sorveglianza si vede Pablo Gonzalez uscire di casa il 25 gennaio scorso alle 2.45 di notte, trascinare un borsone pesante, fermarsi e poi tornare a camminare.

La scena è ripresa di fronte all’ingresso del monolocale in piazza dei Daini, alla Bicocca, quartiere a nord di Milano, dove Pablo, 48enne del Salvador, viveva con la compagna Jhoanna Nataly Quintanilla Valle, 40 anni. I filmati inchiodano il 48enne. Si vede in modo nitido tutto quello che succede: dentro quel borsone, una valigia con le ruote, c’è ilcorpo esanime della donna, di professione babysitter.​​Venerdì 7 febbraio il 48enne è stato fermato con l’accusa di omicidio volontario aggravato dai futili motivi e occultamento di cadavere. In corso, anche con l’aiuto dei droni, le ricerche del corpo della sfortunata 40enne.

