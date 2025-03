Nebraska, la tempesta è così violenta che nevica in orizzontale

Video dalla rete

Martedì 4 marzo la neve ha ricoperto un quartiere di Gretna, nello stato americano del Nebraska, in accordo a quanto previsto dal Sistema meteorologico nazionale americano che aveva allertato la popolazione per condizioni climatiche pericolose, bufere di neve e vento forte. In questo video ripreso da un abitante di Gretna, il vento è così violento che la neve non cade in verticale ma in orizzontale. A causa della scarsa visibilità, le autorità hanno consigliato ai cittadini di evitare gli spostamenti a meno di strettissima necessità. (Storyful)

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA