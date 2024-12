Nel castello di Crac des Chevaliers in Siria, per anni bombardato dal regime e adesso riaperto al pubblico

Siria

«Un pezzo di storia sfregiato dalla guerra»

Le immagini dell’inviato in Siria, Lorenzo Cremonesi, ci portano al Crac Des Chevaliers, castello situato nella Siria occidentale. Si tratta di uno dei castelli crociati fino a poco fa tra i meglio conservati dell’Ordine militare dei cavalieri di Malta, ma che il regime di Bashar al Assad ha preso di mira con le bombe durante gli scontri degli ultimi anni contro i ribelli. Dopo la caduta della dittatura, il castello è stato riaperto al pubblico. Il video mostra diversi punti della struttura danneggiati dai bombardamenti: crepe nel muro e, in alcuni angoli, un tappeto di macerie e calcinacci. Una bomba, in particolare, è caduta nel cortile del castello mandando in frantumi i preziosi rosoni. «Il castello venne studiato da Lawrence d’Arabia – spiega Cremonesi -, che gli dedicò perfino la sua tesi di laurea. Fino a poco tempo fa, il testo era ancora disponibile in commercio a Damasco».

