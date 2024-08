Nel cuore dell’Africa in sella al «Ciao»: il video del ‘viaggio lento’ di due italiani tra Senegal e Camerun

Video dalla rete

Le immagini del viaggio di Alice Zanni, 41 anni, e Mirco Targon, 50, nel cuore dell’Africa in sella a due scooter Piaggio modello Ciao. I due residenti di Montecchio Maggiore (Vicenza) torneranno prossimamente in Africa per riprendere il viaggio fatto nel 2023 che li ha condotti dal Senegal al Camerun. Nel video pubblicato dalla coppia su Instagram, alcune tappe del lunghissimo itinerario percorso a bordo dei propri scooter.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA