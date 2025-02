Nel party esclusivo di Achille Lauro dopo la quarta serata di Sanremo: canta ‘Rolls Royce’ circondato da amici e colleghi

Video dalla rete

Dopo la serata delle cover del Festival di Sanremo, in cui ha cantato insieme ad Elodie un mashup dei brani ‘A mano a mano’ di Riccardo Cocciante e ‘Folle città’ di Loredana Bertè, Achille Lauro si è esibito in un party esclusivo con amici e colleghi. In un video pubblicato sui suoi canali social, ha mostrato la sua performance del brano ‘Rolls Royce’.

