Nel resort a 5 stelle alle Fiji dove è stato servito un cocktail che ha mandato in ospedale 7 turisti stranieri – Il video

Video dalla rete

(LaPresse) Sette turisti sono stati ricoverati in ospedale dopo aver bevuto dei cocktail in un resort di lusso delle Isole Fiji. E’ successo al Warwick Fiji, un noto resort 5 stelle vicino alla città di Sigatoka. Tra le vittime, tutte ospiti del resort, ci sono dei cittadini australiani e un americano. Tutti sono stati ricoverati in ospedale con nausea, vomito e sintomi neurologici. Due persone sono ancora in ospedale, coscienti e in condizioni stabili. Una persona è stata dimessa ieri, mentre altre 4 sono state dimesse oggi. Le cause dei malori non sono note e i funzionari hanno detto che è troppo presto per sapere se si tratti o meno di intossicazione da alcol contaminato. Questa però è la prima ipotesi al vaglio degli inquirenti. Un episodio simile è successo in Laos lo scorso novembre, dove sei turisti sono morti dopo aver consumato bevande alcoliche. Il bar del resort era pieno di clienti sabato sera. Tutti coloro che sono stati male hanno bevuto piña colada. «La direzione del resort ci ha assicurato di non aver messo in atto pratiche come la sostituzione di ingredienti o l’alterazione della qualità delle bevande servite agli ospiti», ha detto il ministro del Turismo delle Fiji, Viliame R. Gavoka. L’hotel, situato sulla pittoresca Coral Coast dell’isola più grande, Viti Levu, opera da molti anni e «gode di una solida reputazione», ha aggiunto Gavoka.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA