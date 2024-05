Nel suo ultimo intervento un eurodeputato rilascia una colomba (che teneva in tasca)

Video dalla rete

L’eurodeputato slovacco Miroslav Radacovsky, appartenente al partito di estrema destra Slovak Patriot, ha liberato una colomba bianca in Aula durante il suo intervento, giustificando l’azione come un atto simbolico a evidenziare il suo messaggio di pace.

«È il mio ultimo intervento in Parlamento e auguro a tutto il mondo, agli ucraini e ai russi, la pace. Che questa colomba possa volare in tutta Europa e ci unisca tutti, l’Europa ha bisogno della pace», ha detto Radacovsky.

Dopo essere stato liberato, il volatile si è posato sul banco della presidenza. Il suo gesto non è piaciuto ad alcuni colleghi.

Caroline Roose, deputata al Parlamento europeo per il partito francese dei Verdi, ha immediatamente espresso la sua preoccupazione per il benessere dell’uccello e ha chiesto il rispetto delle regole. «Ha usato un animale, che era nascosto in tasca come un semplice oggetto, solo per fare una dichiarazione di pace », ha detto.