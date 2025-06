Nell’habitat dei lupi la natura è in equilibrio. La clip da «In marcia coi lupi»

Video dalla rete

«In marcia coi lupi» è il nuovo film del regista francese Jean Michel Bertrand, seguito ideale de «La vallée des loups», che racconta la formazione dei nuovi branchi dopo la partenza dei giovani adulti che lasciano i territori natii. Le riprese, durate tre anni, sono state effettuate dallo stesso Bertrand che ha vissuto letteralmente con i predatori, che hanno tollerato la sua presenza permettendogli di catturare il loro animo più profondo. In questa clip il regista si interroga sul fatto che dove ci sono i lupi il territorio naturale è in perfetto equilibrio e la fauna selvatica è abbondante. La stessa cosa non può dirsi invece dei territori colonizzati dall’essere umano.

