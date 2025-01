Video dalla rete

Un gruppo di robot ha ballato martedì a Pechino durante uno spettacolo in occasione del Capodanno cinese, noto come Festa di Primavera. Gli androidi, vestiti con abiti tradizionali cinesi, si sono mossi a ritmo di musica e hanno sventolato sciarpe rosse. In seguito, un gruppo di giovani ballerini è apparso sul palcoinsieme ai robot.

