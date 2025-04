Nepal, i droni arrivano sull’Everest: così il tetto del mondo diventa un luogo meno pericoloso

Video dalla rete

(LaPresse) La tecnologia sta aprendo un nuovo storico capitolo per l’Everest e per tutti coloro che sognano di scalare la montagna più alta del mondo. Sulla vetta al confine tra il Nepal e la Cina si sta infatti testando l’utilizzo dei droni. Una svolta potenzialmente epocale visto che questi velivoli sono capaci di trasportare in pochi minuti ciò che agli umani richiede invece ore di fatica. A portare avanti questa rivoluzione è, come racconta Cnn, Airlift Technology una startup locale di mappatura con droni. L’azienda crede infatti che combinando la propria expertise tecnologica con la conoscenza delle montagne degli sherpa, il tetto del mondo possa diventare un luogo meno letale.

