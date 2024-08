Nesta in lacrime nell’ultimo incontro con Eriksson: «Gli devo tanto, mi ha insegnato a trattare bene le persone»

Video dalla rete

In un’intervista rilasciata a giugno 2024 all Svt, la tv di Stato svedese, Alessandro Nesta scoppiò in lacrime quando incontrò Sven Goran Eriksson, il tecnico che lo guidò nell’anno dello scudetto della Lazio. Eriksson è morto oggi – lunedì 26 agosto – all’età di 76 anni: era gravemente malato. «Aspetta che sennò mi metto a piangere», dice Nesta alla giornalista con la voce rotta dalla commozione. «No!», replica il mister, accarezzandogli dolcemente un braccio. «Il mister mi ha insegnato a trattare bene le persone – continua Nesta – Quando ero giovane mi arrabbiavo spesso e lui mi ha insegnato come si trattano le persone. Mi ha trattato bene e così sono riuscito a dare il meglio. Se oggi, da allenatore, faccio lo stesso con i miei giocatori lo devo a lui». Eriksson ha quindi tratteggiato un ricordo del giovane Nesta: «Era il miglior difensore al mondo, un grade uomo. È stato importantissimo per lo scudetto e per tutti i traguardi che abbiamo raggiunto insieme. Grande, grande, grande». Nesta trattiene a fatica le lacrime, abbassa lo sguardo, sorride e poi prosegue: «Ricordo che ero ancora un bambino quando mi annunciò che mi avrebbe dato la fascia di capitano. Ci siamo divertiti: eravamo una squadra molto forte». Giudizio condiviso dal tecnico svedese: «È stato il gruppo più forte mai allenato in vita mia». Nesta alza le spalle e sorride, ha gli occhi lucidi: «Mi ero ripromesso di non piangere, e invece…».

