Nevica a Parigi e la discesa di Montmartre si trasforma in una pista da sci improvvisata

Video dalla rete

Passione per lo sci e voglia di divertirsi con la prima neve caduta su Parigi, venerdì 22 novembre. Ne ha approfittato il giornalista Rémy Buisine che ha pubblicato sui suoi social (e quelli della testata per cui lavora, Brut) alcuni video in cui – indossati gli sci ai piedi – scivola e salta dalla discesa della Basilica del Sacro Cuore di Montmartre sotto lo sguardo incuriosito dei passanti. La perturbazione “Caetano” ha travolto soprattutto il nord della Francia, portando molta neve su Bretagna, Normandia e appunto la capitale francese.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA