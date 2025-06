Nevica nel deserto più arido del mondo: immagini spettacolari dall’Atacama

Video dalla rete

Una nevicata ha imbiancato il deserto di Atacama, considerato il più arido del pianeta. Le immagini, girate a 2.900 metri di altitudine nei pressi dell’osservatorio astronomico ALMA, hanno fatto rapidamente il giro dei social, lasciando migliaia di utenti increduli.

“Il deserto di Atacama, il più secco al mondo, è coperto di neve”, ha scritto su X l’osservatorio ALMA, che si trova alle pendici della Cordigliera delle Ande. Le riprese mostrano un paesaggio completamente trasformato: le solite sfumature ocra del terreno hanno lasciato spazio a un manto bianco che copre le strade, le strutture e le aree circostanti il Salar de Atacama.

Secondo i responsabili dell’osservatorio, non si vedeva una simile nevicata a quella quota da almeno un decennio. Fenomeni del genere, infatti, sono più comuni sopra i 5.000 metri di altitudine, ma molto rari intorno ai 2.900 metri dove sorge il centro scientifico.

L’evento è stato causato da una marcata instabilità atmosferica che ha interessato diverse regioni del nord del Cile – tra cui Arica e Parinacota, Tarapacá, Antofagasta e Atacama – secondo quanto riportato dal quotidiano La Tercera.