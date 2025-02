Nevicata eccezionale in Giappone: 120 centimetri in 12 ore. Le immagini in time lapse

Video dalla rete

120 centimetri di neve caduti in sole 12 ore: questi i numeri della nevicata da record nella parte settentrionale del Giappone, in particolare nella città di Obihiro, nella prefettura di Hokkaido. Si prevede che forti nevicate continueranno per diversi giorni nelle aree del Giappone settentrionale e occidentale a causa delle forti depressioni invernali.

