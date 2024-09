New York boicotta Kamala Harris

Video dalla rete

Il Partito Democratico di New York, la più grande metropoli americana con oltre 8 milioni di abitanti, sta sabotando la campagna elettorale di Kamala Harris? Il dubbio sorge di fronte al gravissimo scandalo che ha colpito il sindaco di New York, Eric Adams, accusato di corruzione. Rischia fino a vent’anni di carcere se dovesse essere dimostrata la sua colpevolezza, cosa che sicuramente rimane in dubbio.Con l’incriminazione di Eric Adams un boato si è sollevato dal suo stesso partito. Personaggi importanti, autorevoli, famosi come Alexandria Ocasio-Cortez, la leader dell’ala sinistra del Partito Democratico, la maggioranza del consiglio comunale che odia Erika Adams e naturalmente il New York Times. Tutti stanno chiedendo le sue dimissioni immediate. Hanno deciso che è già colpevole dei reati che gli vengono imputati.​​Tutto questo però si situa in aperto contrasto con una campagna elettorale di Kamala Harris che di fatto sta facendo quello che Erika Adams aveva fatto qui a New York, cioè Kamala Harris rinnega il proprio passato, rinnega tutto quello che diceva nel 2020 a favore di Black Lives Matter e si presenta come una candidata «Legge e ordine». Purtroppo il messaggio che viene dal suo partito Partito Democratico qui a New York è totalmente dissonante.

