New York, detenuto afroamericano pestato da tre guardie carcerarie, muore il giorno dopo: il video choc

Un pestaggio brutale: calci e pugni fino a provocare la morte di un detenuto afroamericano nel penitenziario di Marcy, nella contea di Oneida (New York). L’episodio choccante è avvenuto la mattina del 9 dicembre scorso: Robert Brooks, 43 anni è stato picchiato dalle guardie carcerarie e il giorno dopo è deceduto.

L’uomo è morto dopo il ricovero al Wynn Hospital di Utica. Il decesso è avvenuto per «asfissia dovuta a compressione del collo», secondo il referto medico. Ad inchiodare gli autori della inaudita violenza, il video della telecamera di una delle guardie che mostra il detenuto con le mani legate dietro la schiena e preso ripetutamente a pugni e calci da tre guardie carcerarie. Nessuno interviene per fermare il pestaggio. Sul caso sta indagando il procuratore generale di New York, Letitia James, che ha pubblicato la registrazione della telecamera.​​Il commissario della prigione di Stato Daniel Martuscello ha annunciato l’immediato licenziamento delle persone coinvolte e la sospensione dal lavoro e dallo stipendio di altre 13 persone per questo «atto volgare e disumano che ha stroncato senza motivo una vita». Un’altra guardia si è dimessa.Brooks stava scontando una condanna a 12 anni di carcere.

