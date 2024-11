New York, il tir si schianta a tutta velocità sul cantiere in strada: l’operaio lo evita per un soffio

Video dalla rete

Un operaio ha evitato per un soffio un tir che si è schiantato su un cantiere in strada nello stato di New York lo scorso giovedì 7 novembre. Il Dipartimento dei trasporti dello Stato di New York ha diffuso le immagini del momento in cui l’uomo scansa all’ultimo istante utile il convoglio che arriva a tutta velocità. L’onda d’urto fa saltare via dalla testa dell’operaio il suo elmetto di protezione. «A tutti coloro che sono in strada – scrive il Dipartimento sui social – questi incidenti sono evitabili! Rallentate, spostatevi se possibile e prestate particolare attenzione in prossimità dei cantieri: queste semplici azioni possono salvare la vita».

