New York, il tombino esplode all’improvviso: una donna e il suo bambino la scampano per un pelo

Video dalla rete

Il fatto si è verificato sabato 19 aprile a Poughkeespie, nello stato di New York, e i tombini esplosi in realtà sarebbero stati tre. Infatti, come ha detto Lisa Davies, la donna ripresa in questo video sfuggita per un pelo all’esplosione insieme a suo nipote, «Non potevo correre a mettermi in salvo fino all’angolo perché è esploso anche il tombino all’angolo successivo». Come ha dichiarato il Dipartimento dei Vigili del Fuoco della zona, le esplosioni si sono verificate in concomitanza con elevati livelli di monossido di carbonio rilevati in diversi edifici della zona. (Storyful)

