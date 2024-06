New York: la stazione della metro è invasa dalle api

Video dalla rete

Il video catturato da New York City Photos mostra i pedoni che si fermano ad ammirare lo sciame di api che mercoledì 5 giugno ha invaso l’ingresso della stazione della metropolitana di Flushing-Main St. nel Queens, a New York. Parlando con Storyful, Lukasz Bielawski di New York City Photos ha detto di aver avvistato le api mentre viaggiava sull’autobus intorno alle 17:30, aggiungendo che i pendolari si tenevano a distanza per non disturbarle. (Storyful)

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA