New York: un’enorme tavola di legno sfonda il finestrino dell’auto

Video dalla rete

Il video, ripreso sul ponte di Verrazzano a New York, mostra una grossa tavola di legno che vola via da un pick-up e colpisce il parabrezza di un’auto che procede nella direzione opposta. Un uomo fuori dal camion cercava di mettere in sicurezza la tavola quando è volata in aria, sull’altra carreggiata. Nonostante l’intero parabrezza sia andato in frantumi, fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

