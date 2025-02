Video dalla rete

Un gol che conferma un talento. È quello di Neymar, che è tornato al suo Santos in Brasile, dove ha iniziato la sua carriera da calciatore. In uno dei primi allenamenti con i nuovi compagni, il brasiliano ha mostrato il suo talento con una giocata incredibile. Da dietro la porta, Neymar ha segnato con un tiro dall’effetto incredibile, che si è insaccato in porta.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA