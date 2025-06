Neymar tenta la «mano di Dio» e viene espulso: primo rosso dal ritorno in Brasile

Video dalla rete

L’attaccante brasiliano è stato espulso al 76° minuto per aver tentato di segnare un gol con la mano, in un gesto che ha subito richiamato alla mente la celebre “mano di Dio” di Diego Maradona ai Mondiali del 1986.

L’arbitro non ha avuto dubbi e ha mostrato a Neymar il secondo cartellino giallo, lasciando il Santos in inferiorità numerica in un momento cruciale del match. Fino a quel momento la partita era rimasta bloccata sullo 0-0, ma l’espulsione ha cambiato gli equilibri: il Botafogo ha approfittato della superiorità numerica e ha segnato il gol decisivo all’86° minuto.

Si tratta della prima espulsione di Neymar dal suo ritorno in Brasile con la maglia del Santos.