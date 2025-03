Nicolai Lilin, il filorusso contro i comici Luca e Paolo: «Gli sfonderei il cranio». Applausi in sala a Genova

Video dalla rete

(LaPresse) Il filorusso Nicolai Lilin contro Luca e Paolo.

“Gli sfonderei il cranio”, ha detto, riferendosi ai due comici, lo scrittore 45enne di origini moldave, in videocollegamento alla conferenza “Voci dal Donbass”, che si è tenuta a Genova e trasmessa in diretta su youTube il primo marzo scorso.

“Personaggi patetici e ignoranti: hanno preso in giro quello che ha fatto Vincenzo, la raccolta firme, in maniera stupida. Comprendo tutto, scherzi, satira, è bellissimo io prendo spesso in giro anche sui miei social soprattutto i potenti di questo mondo. Ma quando io vedo due annoiati, inutili, dal punto di vista intellettuale. Personaggi strapagati rispetto all’impegno che mettono in quello che fanno e deridono una persona che riporta le informazioni reali dalla guerra. Mi è venuta la voglia di sfondare il cranio a uno e all’altro. Lo dico onestamente”, le parole di Lilin.