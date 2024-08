Video dalla rete

Aspettare la neve non è un’opzione per lo svizzero Andri Ragettli, specialista dello slopestyle. Che si cimenta con spettacolari salti e acrobazie sui prati verdi. Il titolo (scherzoso) della clip postata sui social recita: «Pronto per i Giochi Olimpici del 2050»

