Nigel Farage si prende un milkshake in faccia al suo primo comizio elettorale

Due persone sono state arrestate dalla polizia britannica in seguito a una contestazione aggressiva contro il leader euroscettico Nigel Farage, a marginedel suo primo comizio elettorale in veste di candidato per un seggio di deputato nel collegio di Clacton (Inghilterra del sud). Farage, che ieri aveva annunciato a sorpresa la sua candidatura alla testa di Reform UK, partito che fa concorrenza da destra ai conservatori del premier uscente Rishi Sunak, èstato preso di mira – mentre usciva da un pub di Clacton in riva al mare circondato da sostenitori – da una giovane donna che gli ha lanciato addosso una bevanda colpendolo in faccia. ​L’episodio ha innescato un parapiglia rapidamente rientrato, mentre gli agenti individuavano e fermavano la presunta lanciatrice: una 25enne arrestata per sospetta aggressione. Durante l’arresto un uomo ha provato a intromettersi, scontrandosi con un addetto alla sicurezza, ed è stato a suavolta fermato per resistenza.

