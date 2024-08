Video dalla rete

Momenti di tensione al termine del corteo No Muos contro l’installazione e la messa in funzione delle antenne Usa a Niscemi, quando i manifestanti giunti al perimetro del sito militare siciliano hanno provato a tagliare le reti venendo respinti da un fitto lancio di lacrimogeni da parte delle forze dell’ordine in assetto antisommossa.

