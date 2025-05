«Non abbiate paura», Papa Leone XIV cita Woytila. Ma anche altri due predecessori

Video dalla rete

Papa Francesco, Giovanni Paolo II e Paolo VI: sono tre i predecessori che Leone XIV ha richiamato nel primo Regina Coeli, domenica 11 maggio in San Pietro. Affacciato dalla loggia centrale della Basilica, di fronte a circa 100mila persone, il nuovo pontefice ha richiamato il tema della pace, facendo riferimento alle crisi internazionali e al suo predecessore argentino: «Nell’odierno scenario drammatico di “una terza guerra mondiale a pezzi”, come più volte detto da papa Francesco, mi rivolgo anche io ai grandi del mondo, ripetendo un appello sempre attuale: mai più la guerra!», riferendosi all’espressione coniata da Bergoglio nel 2014 («La terza guerra mondiale è già cominciata, ma si combatte a pezzi»).

Invocando il miracolo della pace, il nuovo pontefice ha aggiunto: «Mai più la guerra», auspicando l’arrivo di una pace giusta per l’Ucraina, la Striscia di Gaza, l’India e il Pakistan. In questo caso, con una doppia citazione: fu Paolo VI a rivolgere per primo quell’appello, il 4 ottobre 1965, giorno di San Francesco, rivolgendosi – primo pontefice a parlare al Palazzo di Vetro – ai rappresentanti di 116 Paesi riuniti a New York nel ventennale della nascita dell’Onu («Mai più la guerra, mai più la guerra. La pace, la pace deve guidare le sorti dei popoli e dell’intera umanità»). Il monito fu, poi, ripreso il 16 marzo 2003 da Giovanni Paolo II al tempo della guerra in Iraq.