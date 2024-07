«Non lavo i vestiti di mio marito, né gli preparo la cena»: il video della tiktoker scatena i commenti

Video dalla rete

(LaPresse) Sta suscitando dibattito e commenti in rete un video pubblicato su TikTok da una donna americana, Paige Turner. Nel video, la donna sottolinea come sia importante mostrare al proprio partner amore e gentilezza, ma che tuttavia, aspettarsi che il proprio partner faccia il bucato, cucini e pulisca tutto, non è la stessa cosa di ricevere piccoli atti di gentilezza. Per la Turner, tutte queste cose sono lavoro domestico e, se sommate, creano un sacco di lavoro aggiuntivo.

