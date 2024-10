Non solo tennis: Sinner batte tutti anche nel tiro a segno in sala giochi

Video dalla rete

In una pausa dai match del torneo saudita Six Kings Slam, Jannik Sinner si diletta con alcuni compagni di squadra a un particolare tipo di tiro a segno. Il gioco, chiamato «Down the clown», prevede l’abbattimento di sagome di cartone con delle palline. Anche in questo caso l’altoatesino sembra primeggiare su tutti, completando per primo il round. Tutt’intorno gli si radunano dei fan che immortalano lo spensierato momento.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA