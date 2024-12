«Non sono io il ciclone!»: Macron viene fischiato a Mayotte e risponde così

Video dalla rete

Il presidente francese Emmanuel Macron ha subito il fuoco dei residenti locali giovedì durante la sua visita all’arcipelago di Mayotte devastato dal ciclone Chido, la tempesta più forte che abbia colpito l’area negli ultimi 90 anni e che ha causato almeno 31 morti e quasi 2.500 feriti.

Il presidente è stato fischiato nella città di Pamandzi, dove diversi residenti hanno gridato «Dimissioni!», «Stai dicendo sciocchezze!» e «Acqua!», denunciando la mancanza di azione da parte del governo di Parigi.

In risposta alle critiche della folla, Macron non è stato in grado di dettagliare le misure adottate per risolvere la crisi nell’area e si è scagliato contro i residenti: «Non sono io il ciclone. Non sono responsabile!».