Non vuole più saltare, ma l’istruttore di bungee-jumping la butta giù dal ponte

Video dalla rete

Un video virale su TikTok ha catturato un momento drammatico in cui una donna, identificata come Cristina, è stata apparentemente spinta giù da un ponte durante un’attività di bungee jumping a Siviglia, Spagna. Nel filmato, si vede Cristina mentre viene preparata per il salto, visibilmente spaventata e in lacrime, mentre ripete “no, no, no” e scuote la testa. L’istruttore le chiede il nome mentre un’amica le consiglia di non guardare in basso. Nonostante le sue implorazioni di non saltare, l’istruttore inizia a montare una piccola telecamera su un bastone da selfie per registrare il salto.Con le mani tremanti, Cristina cerca di fermare la procedura chiedendo un momento di pausa, ma l‘istruttore continua a legarla all’attrezzatura di sicurezza. La donna, disperata, grida: “Non voglio niente”. Quando finalmente viene lasciata andare, il video mostra la sua caduta verso il lago sottostante. La scena si sposta su una ripresa GoPro che documenta la sua discesa drammatica, con Cristina che urla “oh mio Dio” mentre si agita nell’aria. Questo video ha sollevato interrogativi sulla sicurezza delle attività di bungee jumping e sull’adeguatezza delle istruzioni fornite dagli istruttori. Nel web molti hanno espresso preoccupazione per la gestione della situazione da parte dell’istruttore.

