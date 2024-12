Norvegia, bus esce di strada e finisce nel lago: le operazioni dei soccorritori nella tempesta

Video dalla rete

Un autobus con a bordo 58 persone, partito da Narvik e diretto alle isole Lofoten, è uscito di strada ed è caduto nel lago Asvatne, che sfocia nel mare, vicino a Raftsundet, in Norvegia. La causa dell’incidente è probabilmente il ghiaccio. Il bilancio al momento è di tre morti e quattro feriti gravi. Tre persone sono state trasportate in elicottero all’ospedale di Stokmarknes. I feriti e le persone coinvolte sono state condotte in un centro di accoglienza a Svolvaer.