Novara, fece 2 chilometri contromano sul raccordo. Per l’anziano automobilista ritiro della patente e fermo dell’auto

È stato identificato dalla polizia stradale di Novara l’automobilista che il 25 settembre, dopo aver percorso contromano quasi due chilometri del raccordo autostradale fino al casello di Novara Est dell’autostrada A4 Torino-Milano, aveva seminato il panico tra gli utenti della strada.

L’allerta era scattata quando alcuni automobilisti avevano effettuato segnalazioni telefoniche alla sala operativa ed era stata inviata sul posto una pattuglia che aveva, però, rilevato che l’autovettura in questione si era già allontanata.

Dalle immagini delle telecamere di sorveglianza della concessionaria autostradale è emerso che l’uomo, percorso nel giusto senso il raccordo autostradale fino ai caselli, avendo sbagliato strada, aveva invertito la marcia percorrendo nuovamente il raccordo contromano.