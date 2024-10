Video dalla rete

È un nubifragio quello che giovedì mattina si è abbattuto su Sassari, dove, fra le 9 e le 10, sono caduti oltre 50 millimetri di pioggia. Il Comune ha dovuto chiudere alcune strade per allagamenti. In via Forlanini ha ceduto il manto stradale e il tratto interessato è stato transennato.

