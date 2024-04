Nuova Zelanda, il rocambolesco incidente durante una gara: l’auto sbalzata oltre la recinzione finisce tra gli spalti

Video dalla rete

Spettatori e piloti sono usciti illesi da un rocambolesco incidente avvenuto lo scorso 5 aprile durante una gara automobilistica in Nuova Zelanda. Una delle auto in corsa è finita oltre la recinzione di sicurezza, finendo nell’area riservata agli spettatori. Le telecamere di The Pits Media hanno ripreso il momento dell’incidente: il tamponamento ad alta velocità sbalza un’automobile oltre la barriera di sicurezza. Nessuno spettatore è stato colpito; anche il pilota è uscito illeso.

