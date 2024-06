Nuove immagini: Putin entusiasta del regalo di Kim Jong-un (due cani bianchi come la neve)

Video dalla rete

Durante la visita di Vladimir Putin a Pyongyang, in Corea del Nord, questa settimana, Kim Jong-un gli ha regalato due cani da caccia della razza nazionale Pungsan. Le immagini diffuse dai media russi mostrano Putin accarezzare entusiasta i cuccioli bianchi e poi ringraziare Kim Jong-un per il dono: «Il presidente russo si è chinato verso i cani e pare abbia impartito loro una sorta di comando». I cuccioli appartengono a una razza molto rara e quasi sconosciuta al di fuori del Paese asiatico, e discendono da una specie di lupi. Nel 2018 Kim aveva donato un cane della stessa razza all’allora presidente sudcoreano Moon Jae-in come «dono di pace».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA