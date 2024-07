Nuovo record mondiale nel salto in alto femminile: Mahuchikh ‘vola’ a 2.10 metri

Video dalla rete

L’ucraina Yaroslava Mahuchikh ha stabilito un nuovo record mondiale nel salto in alto femminile in occasione della Diamond League di Parigi. Mahuchikh, campionessa mondiale in carica, ha saltato a 2,10 metri, migliorando di 1 cm il precedente record che reggeva da 37 anni,stabilito dalla bulgara Stefka Kostadinova ai mondiali di Roma nel 1987.​La 22enne, che vantava un personale di 2.06, aveva conquistato la medaglia d’oro agli ultimi Mondiali e ai recenti Europei di Roma. Andrà a caccia dell’apoteosi alle Olimpiadi di Parigi 2024 per completare la tripla corona e tingere d`oro il primato mondiale: al momento non ha oggettivamente rivali.

