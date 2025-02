Odessa, l’esplosione del missile fa cadere la gente per strada

Video dalla rete

Sono state segnalate almeno due esplosioni, di cui una vicino al porto

Le sirene antiaeree sono state attivate nell’Oblast di Odessa, in Ucraina, a causa di una minaccia di missile balistico proveniente da sud. L’aeronautica ucraina ha successivamente segnalato un ulteriore proiettile ad alta velocità in volo verso Odessa. Nelle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza. il momento dell’esplosione di uno dei missili: lo spostamento d’aria fortissimo ha fatto cadere a terra le persone che si trovavano per la strada.