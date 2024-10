Ohio, la casa brucia e rimane intrappolata nel seminterrato: i soccorritori entrano nell’edificio a fuoco per trarla in salvo

Video dalla rete

Una donna è rimasta intrappolata nel seminterrato durante l’incendio della sua abitazione a Medina (Ohio, Usa), ma i vigili del fuoco sono riusciti a trarla in salvo dopo una complessa operazione di recupero. L’incidente è avvenuto la mattina dello scorso 24 ottobre. I soccorritori hanno prima cercato di estrarre la donna da una finestra, senza successo. Quindi la decisione di introdursi nell’edificio lambito dalle fiamme per recuperarla. Estratta dall’incendio, la 31 enne ha chiesto ad agenti di polizia e vigili del fuoco di salvare anche il suo cane: ma per l’animale, riportano i media locali, non c’è stato nulla da fare. La donna e alcuni soccorritori coinvolti nell’operazione sono stati portati al Cleveland Clinic Medina Hospital per essere curati dalle ferite causate da piccole ustioni e dall’inalazione del fumo.

