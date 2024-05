Olimpiadi, Fioravanti punta a una medaglia nel surf: «Sono più pronto rispetto a Tokyo, sarà uno spettacolo»

Video dalla rete

Anche quest’anno sarà Leonardo Fioravanti, classe 1997 di Cerveteri (Roma), a rappresentare l’Italia nel surf alle Olimpiadi: «Arrivo ai Giochi molto più preparato rispetto a tre anni fa a Tokyo – spiega –, sono pronto ad affrontare qualsiasi difficoltà». Fiducioso di riuscire a conquistare una medaglia, dichiara in merito a Teahupo’o, il paradiso naturale di Tahiti che lo vedrà competere in mondovisione a partire dal 27 luglio: «Ci sono stato già diverse volte: è un’onda spettacolare e molto adatta al mio stile di surf».