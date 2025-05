Olimpiadi Milano-Cortina 2026, ecco come rinasce la regina della velocità: la spettacolare pista delle Tofane

Video dalla rete

Un nuovo appuntamento per scoprire le strutture che ospiteranno le gare delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 ( qui tutti i video ). A Cortina d’Ampezzo, oltre allo Sliding Centre in via di completamento, cambiano anche l’Olimpia delle Tofane – una delle piste da sci più famose d’Italia – e l’Olimpic Stadium che ospiterà le gare di curling olimpico e paralimpico oltre alla cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi.

«L'Olimpia delle Tofane non lascia tempo di riposare, serve calmierare e modellare il tracciato con la neve perché siamo obbligati a seguire il terreno» spiega Matteo Gobbo, Sport Manager per lo sci alpino femminile di Milano Cortina 2026. «La pista non verrà modificata per le Olimpiadi ma ci saranno dei lavori per implementare la sicurezza. Gli allestimenti finali inizieranno poi il 10 gennaio, a pochi giorni dal via delle gare». Qui verranno assegnate le medaglie delle cinque discipline di sci alpino femminile.All'interno dell'Olimpic Stadium di Cortina, invece, sono ancora in fase di completamento i lavori di ammodernamento della struttura. Lavori che hanno richiesto un investimento economico pari a 20 milioni 400 mila euro. Spiega Alberto Serafini, direttore lavori di Simico: «L'accessibilità allo stadio è stata ampliata grazie all'installazione di seggiolini speciali per normodotati e per portatori di disabilità. Sono stati inoltre rifatti l'impianto di illuminazione del campo di gioco con 126 nuovi fari a led come da esigenze olimpiche ed sono stati inseriti due nuovi macchinari per mantenere costante l'umidità dell'aria necessaria per le gare. Con i lavori di ripristino delle gradinate originali, la capienza dello stadio del ghiaccio si amplia a 2.500 posti che diventeranno 3.600 per le olimpiadi con l'installazione di alcune gradinate mobili».

