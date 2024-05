Olimpiadi, Zurloni (arrampicata) si giocherà tutto in 5 secondi: «Nello speed non c’è margine d’errore, sogno l’oro»

Video dalla rete

La gara di velocità più fulminea delle Olimpiadi? Non i 100 metri piani, bensì la specialità speed dell’arrampicata sportiva. Le speranze italiane a Parigi sono in questo senso riposte nel classe 2002 di Segrate Matteo Zurloni, campione del mondo e detentore del record europeo (5”02). «In allenamento ricerco la perfezione perché il margine d’errore è bassissimo – spiega dalla palestra Big Walls di Brugherio –. In passato ho sofferto di ansia da prestazione, poi ho capito che copiare gli altri non serve. A Parigi voglio strappare una medaglia, spero sia quella d’oro».