Olivia Rodrigo cade in una buca sul palco durante un concerto: il video virale sul web

Video dalla rete

(LaPresse) La popstar Olivia Rodrigo sprofonda in una buca sul palco durante un suo concerto a Melbourne, in Australia. Un video che circola in rete ha ripreso il piccolo incidente mentre la cantautrice statunitense si stava esibendo davanti a migliaia di fan alla Rod Laver Arena in occasione del suo ‘Guts World Tour‘. «È stato divertente. Sto bene. A volte c’è solo un buco nel palco!» ha detto la 21enne californiana dopo essersi risollevata.

