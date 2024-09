Oltre due metri di neve in Sudafrica: traffico paralizzato per ore

Video dalla rete

In SudAfrica sono caduti oltre 2 metri di neve, in una nevcata eccezione che è durata per una decina di ore. I disagi maggiori nella giornata di domenica 22 settembre. Numerosi i disagi alla circolazione: decine e decine di auto sono rimaste intrappolate su strade coperte da centimetri di neve. ​Una donna è morta dopo essere rimasta bloccata su una strada paralizzata dalla nevicata.

