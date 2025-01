Omicidio del vigilantes a Bergamo, la pm Rota: «Il movente è la gelosia»

Video dalla rete

C’è la gelosia alla base dell’omicidio di Mamadi Tunkara, il vigilante gambiano di 36 anni ucciso ieri a coltellate a Bergamo. A chiarirlo il procuratore aggiunto Maria Cristina Rota durante una conferenza stampa che si è tenuta oggi pomeriggio in questura: «Il movente è la gelosia per una donna», ha chiarito la procuratrice. La donna, già sentita dagli inquirenti, aveva avuto in passato una relazione con Djiram Sadate, l’uomo accusato dell’omicidio

