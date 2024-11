Omicidio Giulia Cecchettin, chiesto l’ergastolo per Turetta

Video dalla rete

La procura ha chiesto la condanna all’ergastolo per Filippo Turetta, accusato dell’omicidio di Giulia Cecchettin. La richiesta è stata posta al termine della requisitoria del pm Andrea Petroni nell’udienza in corso alla Corte d’Assise di Venezia. Incluse le aggravanti di premeditazione, crudeltà e stalking. Filippo Turetta ha assistito senza mostrare particolari emozioni, a testa bassa, alla requisitoria del pm Andrea Petroni, chiusa con la richiesta di ergastolo. In aula non era presente Gino Cecchettin, oggi impegnato con la Fondazione nata nel nome della figlia nella giornata contro la violenza sulle donne.

