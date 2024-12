Omicidio Tramontano, Impagnatiello scrive dal carcere: «Giuliet, mi manchi. Chiedo scusa a te e a tutte le persone toccate da questo male»

Video dalla rete

Una lunga lettera scritta a mano, con di nuovo le scuse a Giulia e alla sua famiglia, e con pesanti accuse ai giudici e ai media: l’ha scritta AlessandroImpagnatiello, condannato all’ergastolo per l’uccisione di Giulia Tramontano e del bambino di cui era incinta. E l’ha inviata a `La Zanzara´, tramite il fratello Omar. La missiva è stata letta in diretta dal conduttore Giuseppe Cruciani, che ha spiegato di essere stato autorizzato da Omar Impagnatiello, che è il procuratore del fratello, e dal legale.«Ogni istante della mia esistenza è dedicato a lei, E così ancheora le prime parole sono esclusivamente per te Giuliet, per la meravigliosa ragazza che eri, che sei e sarai. Perché dentro me non cesserai mai di splendere. Per quanto inutili e imbarazzanti siano, ti porgo nuovamente le mie scuse a te, alla tua meravigliosa famiglia e a tutte le persone toccate da questo inspiegabile e folle male. Mi manchi».«Io non commento nulla – ha detto Cruciani – questa lettera è a disposizione di chiunque la voglia, la prima lettera di Impagnatiello dal carcere».«So che ci sarebbero tante altre cose da dire, io e te ce le diciamo tutte le sere, tu già lo sai. Ora però – scrive Impagnatiello – vorrei porre l’attenzione suqualcosa che passa inosservato: la tv e le sue vittime collaterali».Nella lettera l’ex fidanzato di Giulia Tramontano critica poi i mezzi di informazione – «vorrei essere l’ultimo caso mediatico…», «questa è la banalità dei media» – e i magistrati, che secondo lui avrebbero addirittura scelto le date delle udienze per «renderle più appetibili per il pubblico». Esi è lamentato dell’assedio mediatico che ha vissuto la sua famiglia. «Mi spiace utilizzare questo canale per dire ciò che ho da dire, ma forse è l’unico modo perché qualcuno ascolti, sperando che in molti invece ci riflettano. Tutto questo – ha concluso – non mi distaccherà mai dal pensiero principale e costante che ho per te Giuliet, dal vuoto che ho lasciato».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA